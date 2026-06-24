お笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀の妻で、元ＮＨＫでフリーの神田愛花アナウンサーが旅のオフショットを公開した。２３日に自身のＳＮＳを更新した神田アナは、インスタグラムに「ショートトリップ勿論、大好きなＪＡＬで」とつづると、髪をハーフアップにしたラフなスタイルでくつろぐ様子のショットなどを披露した。この投稿には「オフのあいかさんも、笑顔もキラキラしていますね素敵な旅を」「幸せが伝わってきま