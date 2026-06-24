【ナッシュビル（米テネシー州）２３日＝後藤亮太】日本代表ＧＫ鈴木彩艶が、「ザイオンくん」に神対応を見せた。この日のナッシュビルの練習拠点の入り口付近には、「ザイオン選手大好き僕の名前もＺｉｏｎｎです―」というボードを掲げている男の子がいた。テネシー州在住で現地の学校に通っていハッター志恩（ざいおん）くん（１２）で、「神の国」とも呼ばれるユタ州ザイオン国立公園が由来で、ＧＫ鈴木彩艶と同じ名前と