◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＬ組第２戦イングランド０―０ガーナ（２３日、ボストン競技場）ＦＩＦＡランク４位のイングランドは同７３位のガーナに０―０で引き分けた。イングランドは序盤から主導権を握って攻め続けるが、なかなか得点は生まれず。シュートは多く打つが決定力に欠き、後半４２分にはエースのＦＷハリー・ケインに決定機を迎えたが、シュートはバーの上。試合終了間際にも立て続けに好機を作るが、ガ