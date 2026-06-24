『週刊ヤングジャンプ』主催のオーディション「制コレ24」メンバーで、俳優としても注目を集める小森香乃（17）の1stイメージ作品『純白の17歳』が発売され、動画配信サービス「アイドル・オン・デマンド」で4K高画質による独占配信がスタートした。【写真】さわやかすぎるスポーツウェア姿の小森香乃東京都出身の小森は、グラビア界で存在感を高める一方、女優育成プロジェクト「アクトレス・インキュベーション」14期メンバ