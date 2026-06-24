人気振付師・槙田紗子さんの「バズらせ術」後編は、大流行している「滅ポーズ」の誕生秘話に迫ります。【写真を見る】「日常生活で使えるポーズを選んだ」“滅ポーズ”の仕掛け人が語る「15秒の勝負」【THE TIME,】 Juice=Juiceと初のタッグM!LKの♪『好きすぎて滅！』や、=LOVEの♪『とくべチュ、して』など話題となった数々のダンスを作っている振付師・槙田紗子さん(32)。前編では、【歌詞に合わせた動き】や【違和感】【