◇W杯北中米大会1次リーグL組ガーナ0―0イングランド（2026年6月23日ボストン）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグL組第2戦は23日（日本時間24日）に行われ、ガーナ（FIFAランク65位）がイングランド（同4位）と0―0のドロー。1勝1分けの勝ち点4に伸ばし同組2位を死守。4大会ぶりの決勝トーナメント進出に向け前進した。2大会連続5回目の出場となるガーナはパナマとの第1戦に1―0と勝利し白星発進。第2戦では