将棋の早指し団体戦「JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026」に出場中の、KOYOHD ノース・トラッズ神戸の豊島将之九段（36）が6月23日、チームの公式Xを更新した。「神戸へ観光に行ってきました。素敵な街です」というコメントとともに、チームのホームタウンである神戸を訪れた際のオフショットを公開。何気ないプライベートショットながら、その左手薬指にキラリと輝く「結婚指輪」にファンの視線が集中し、大きな反響を