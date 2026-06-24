図々しすぎるだろ。 ケロッと延泊をお願いするな。そもそも3年ぶりの連絡が「1週間泊めて」という時点でお察しな感じでしたが。3日間くらいなら…と思ってOKしたのに、どうなってしまうのでしょうか…。>>【まんが】非常識なママ友の末路(ウーマンエキサイト編集部)