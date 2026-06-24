お笑い芸人のサンシャイン池崎（44）が23日、自身のインスタグラムを更新。8年連れ添った愛車のホンダ『フィット』との別れを伝えた。【写真】愛着が伝わってくる…サンシャイン池崎、8年間連れ添ったホンダ“名車”＆“前オーナー”との3ショット池崎は、21日に更新した自身のYouTubeチャンネル『サンシャイン池崎の超・空前絶後超絶怒涛のギャラクシーちゃんねる極』で、8年連れ添った愛車のホンダ『フィット』との別れを