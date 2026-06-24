お相撲が大好きです。本場所が始まると、時々、両国の国技館に足を運びます。大相撲が好きになるきっかけは、平成が始まったばかりの頃に巻き起こった若貴フィーバーです。中学校を卒業と同時に若花田、貴花田兄弟がいきなり父親（元大関・貴ノ花）の藤島部屋へ入門。まだあどけなさが残る2人の少年が、親子という関係から、あえて師匠と弟子、それも実力本位の厳しい世界へ身を投じたのです。まるでスポ根ドラマのようなスト