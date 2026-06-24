ANNの世論調査によると、皇族数確保に向けた「旧宮家の男系男子を養子とする案」について、賛成が45%と半数に届かなかったことがわかった。一方、「女性皇族が結婚した後も皇室に残る案」には70%が賛成し、「女性天皇や女系天皇に議論を広げる必要がある」と答えた人も57%に上った。【映像】水色の“総レース”ワンピースの愛子さま（全身ショット）ニュース番組『わたしとニュース』では、この皇族数確保の議論について、弁護