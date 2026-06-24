6月19日、東京・北区の滝野川第三小学校で児童ら11人がけがをした火災で、区は7月上旬をめどに児童を近隣の学校へ分散登校させる方針を明らかにしました。23日に北区と学校が開いた臨時保護者会では、火災当時の対応や児童の心のケアのほか、今後の授業体制について説明が行われました。東京・北区 福田晴一教育長：多かった質問は（校舎の）改築。親も聞いていないこの話を子供たちになんて伝えたらいいのか非常に困惑している保