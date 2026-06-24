本日6月24日（水）、『EIGHT-JAM』の3時間ゴールデンスペシャルが放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！今回のテーマは、「豪華プロが選ぶ音楽の教科書に載せたい昭和・平成・令和女性アイドル50年史」。スタジオゲストの葉加瀬太郎、武部聡志、ヒャダインをはじめ、音楽のプロたちが“音楽の教科書に載せたい女性アイドルの名曲”を厳選。各曲の魅力を解説していく。◆女性アイドル50年の歴史を総ざらい！今