フジテレビ系水10ドラマ『LOVED ONE』がクランクアップを迎え、主演のディーン・フジオカらメインキャストのコメントが到着した。 参考：名探偵の“謎解きルーティン”はなぜ必要？『LOVED ONE』『月夜行路』の意外な共通点 本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実と故人が生きた証を解き明かす法医学ヒューマンミステリー。 主