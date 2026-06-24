韓国の街中で発見され、SNSで「麻薬ゾンビ」などと大きく話題を集めた30代の男が警察に逮捕された。【画像】街中で「段ボール一丁」→体触らせた韓国女性、麻薬使用で有罪6月23日、警察によると、京畿道（キョンギド）の水原勧善（スウォン・クォンソン）警察署は、麻薬類管理に関する法律違反の容疑が持たれている30代の男を緊急逮捕し、捜査を進めている。男は今月21日の午後12時30分頃、水原市勧善区のある団地のバス停付近で、