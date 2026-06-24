部下がミスを報告しやすい環境をつくりたい。でも、自分のミスは上手く言い訳してきた――そんな上司に、著者は意外な方法を示す。チームの心理的安全性を高める最も強力な手段は、上司自身が「弱み」を見せることだ。SNSでビジネススキルについて情報発信を行い、総フォロワー数が37万人を超える「にっしー社長」こと西原亮氏の著書、『コンサル時代に教わった仕事ができる上司の当たり前』をもとに、誰でも「しごでき」になれ