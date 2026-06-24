現地６月23日に開催された北中米ワールドカップのL組２節で、60年ぶりの優勝を狙うイングランド代表が、ガーナ代表とアメリカのボストン・スタジアムで対戦した。初戦でイングランドはクロアチアを４−２、ガーナパナマは１−０で撃破。互いに連勝を懸けた一戦でタレント軍団は、立ち上がりから押し込む。14分にはゴール前でFKを獲得。キッカーのジェームズが短くパスを出し、ライスが強烈なシュートを飛ばすが、わずかにク