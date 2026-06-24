【その他の画像・動画等を元記事で観る】 WEST.神山智洋が、グループ初のソロプロジェクトを始動させることが決まった。また、自身で作詞、作曲、振付を手掛けた1stデジタルシングル「G.O.D.」（読み：ジーオーディー）は、神山の33歳の誕生日である7月1日に配信リリースされる。 ■アーティスト名義「Tomohiro Kamiyama」としてあらたな挑戦をスタート WEST.としてデビュー