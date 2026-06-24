●レベル2の大雨・土砂災害注意報発表中●夕方ごろまで一時激しい雷雨となるところも。安全第一の意識を高めて●台風の接近により、これから週末にかけて大雨への心構えが必要＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜は一旦雨雲が南へ遠ざかりましたが、今朝は再びしっかりと雨が降りだしていて、下関や山陽小野田周辺には非常に活発な雨雲が広がっています。この雨で県の西部・中部でレベル2大雨注意報さらに西部・中部・北部ではレベル2