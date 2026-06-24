県内は大気の状態が非常に不安定となっていて、気象台は24日午前5時過ぎ、南部に「線状降水帯直前予測」を発表しました。 県内は梅雨前線などの影響で大気の状態が非常に不安定になっていて、激しい雨が降っています。 気象台は現在、5つの市と町に土砂災害発生の危険性が非常に高まっているとして、警戒レベル4相当「土砂災害危険警報」を発表しています。 西海市ではレベル3「土砂災害警報」、その他の市と町でレベル2「土