2026年6月22日、韓国メディア・朝鮮日報は日本の半導体企業キオクシアの株価急騰を取り上げ、「AIブームが日本株の主役を変えつつある」と報じた。記事によると、世界3位のNAND型フラッシュメモリーメーカーであるキオクシアは、AI関連投資拡大の恩恵を背景に急成長している。今年の株価上昇率が857％に達し、上場から約1年半という短期間で日本市場を代表する銘柄の一つへと浮上した。キオクシアは旧東芝のメモリー事業が前身で、