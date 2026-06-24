俳優の柄本明が、2027年のNHK大河ドラマ『逆賊の幕臣』に出演することが23日、発表された。松坂桃李が主演を務める同作で、柄本は9代水戸藩主・徳川斉昭を演じる。【写真】えっ！出演するの！！『逆賊の幕臣』で大河初出演となるお笑い芸人柄本が演じる徳川斉昭は、隠居後も「御老公」と敬愛された御三家・水戸藩の9代藩主。一見愛想のよい好々爺だが、「烈公」の異名にふさわしい老獪な策士だ。若き老中・阿部の信頼を得て幕