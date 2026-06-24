日本バスケットボール協会は23日、今年8月に開催される男子日本代表国際試合の大会概要を発表しました。まず8月9日と10日の2日間は、SAGAアリーナ(佐賀県佐賀市)にて「日本生命カップ2026(佐賀大会)」を開催。男子モンゴル代表チームを相手に2連戦を戦います。その後、舞台を東京へと移し、8月15日には「買取大吉カップ2026(東京大会)」、翌16日には「SoftBank CUP 2026(東京大会)」を、いずれも有明アリーナ(東京都江東区)で開催