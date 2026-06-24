■自身作詞作曲1st Digital Single「G.O.D.」配信リリースへ振り付けはKaita（RHT.）と共作【写真】黒ネイル！ 1st Digital Single「G.O.D.」7人組グループ・WEST.の神山智洋が、グループ初のソロプロジェクトを始動させた。自身で作詞、作曲、振付を手がけた1st Digital Single「G.O.D.」を自身の33歳の誕生日である7月1日午前0時から配信リリースする。WEST.としてデビューし今年で12年。これまで真摯に音楽と向き合い続け