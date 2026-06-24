◇プロ野球 セ・リーグ 中日 5-2 DeNA(23日、岐阜)中日・マラー投手が6回1失点の好投で約1か月ぶりの2勝目。ヒーローインタビューではこの試合で背にして投げた岐阜城にも言及しました。打たせて取るピッチングで試合を作ったマラー投手。「感覚がすごく良かったですし、今日は特に守備がすごく助けてくれました。サードの(高橋)周平さん、セカンドのミッキー(田中幹也選手)、ライトの鵜飼(航丞)さん、みんなよく守ってくれました