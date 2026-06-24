ヤクルトが阪神に逆転勝利を飾った。23日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、8回の集中打にフォーカスした。0−1で迎えた8回。登板した岩崎優に対して、先頭の長岡秀樹が出塁すると、連打と四球などで一死満塁のチャンスを作る。すると岩田幸宏が初球のスライダーを捉え、レフトフェンス直撃の2点適時打で逆転に成功。さらに赤羽由紘が、前進守備の二塁手の頭上を越える適時打で2点を追加。この回一挙4得点を奪い