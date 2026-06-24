DeNAの入江大生が6回途中5失点で敗戦投手となった。23日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、五十嵐亮太氏が入江の投球内容に言及した。1、2回はともにピンチを背負いながらも無失点で切り抜けた。しかし3回、先頭の細川成也に直球をレフトスタンドに運ばれた。5回にもサノ―に2ランを浴びるなど2被弾。さらに5四球と制球面でも課題を残し、6回途中で降板した。五十嵐氏は「先発から転向して球速が落ちるのはし