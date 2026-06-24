のんが、フジテレビ系音楽特番『2026 FNS歌謡祭 夏』(7月1日18:30〜)に初出演することが明らかになった。キャリア初の『FNS歌謡祭』ステージで披露するのは、ヒグチアイが作詞作曲を担当した自叙伝的楽曲「荒野に立つ」だ。のんデビュー20周年、そして“のん”として10周年を迎える2026年に、大型アニバーサリープロジェクト「のん10≧20(のんテントゥエンティ)」を始動させることを発表した、のん。2017年にCMでアカペラを披露し