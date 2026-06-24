「マツコの知らない世界」に出演バレーボールはネーションズリーグが6月から展開され、7月には日本ラウンドが行われる。大会を中継するTBS系の人気番組「マツコの知らない世界」に男子日本代表・高橋藍と元女子日本代表主将・古賀紗理那さんが出演することが明かされ、バレーファンが歓喜している。ゴールデンタイムのバレーボール特集だ。TBS系の「マツコの知らない世界」番組公式Xは23日、「来週は高橋藍と古賀紗理那が登場