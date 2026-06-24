北中米ワールドカップサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は、23日（日本時間24日）開催分をもって全グループが第2節を消化する。日本はチュニジアに4-0と快勝。一方で、他のアジア勢は苦戦ぶりが際立った。48か国に出場枠が拡大した今大会にはアジアから9か国が出場。大会開幕から5日目まで無敗と健闘ぶりが話題になったが徐々に苦戦が顕著となり、グループ第2節では大量失点が目立った。日本以外のアジア8か国のグルー