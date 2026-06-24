想定外の環境森保一監督（57）がしばしば口にする「想定外も想定内」。その言葉がズバリ当てはまるキャンプとなった。Ｗ杯直前の合宿場所に選ばれたのはメキシコ・モンテレイ。チュニジアとの第２戦が行われる「エスタディオ・モンテレイ」は平均最高気温34℃という環境の下にある。暑熱対策が主な狙いだ。この地でジャパンはいきなり「想定外」に遭遇した。グラウンドの芝生の状態が悪く、５日間で３回も練習場所を替えるハメにな