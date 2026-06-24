「彼は低めの際どい球を追いかけず、自分に有利なカウントに持ち込んでいる。その有利な状況では、確実に仕留めている。彼がこの状態にあるとき、彼以上の打者は存在しない」【もっと読む】大谷が本塁打競争出場を躊躇う本当の理由ドジャースのロバーツ監督がこう言った。「彼」とは、日本時間23日のツインズ戦で今季17号となる先頭打者本塁打を放った大谷翔平（31）のことだ。6月は、メジャートップの29本塁打を放っているシ