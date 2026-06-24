203センチ、113キロの巨漢助っ人が闘志を“真っ赤”に燃やしている。【吉井監督コラム】楽天の監督就任会見で「まずは勝つぞという強い気持ちを…」に込めた真意19日に吉井新監督が就任した楽天。この日から23日まで、4試合連続で快音を響かせているのが新助っ人のマッカスカー（28）だ。19日は敗れたしたものの、初回に吉井監督の初陣を祝う4号2ラン。23日は三回に同点2点タイムリーを放つと、五回には勝ち越しの5号ソロを