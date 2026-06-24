24日に開幕する国内女子ゴルフの「EARTH MONDAMIN CUP」（アース・モンダミンカップ）（千葉・カメリアヒルズCC）は、国内ツアー最高の賞金額が毎年話題になるが、今年は1億円アップで総額4億円に。優勝賞金も5400万円から7200万円に増額され、144人の出場選手たちは目の色を変えている。【もっと読む】愚痴っぽくなりますが、今回は「お金」の話北海道の試合を断ったのも、実は経費の問題です「国内最高」と言っても、米女子