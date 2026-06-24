俳優の光石研が、25日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」(月～金、後1・00)に出演する。 【写真】雰囲気似てる？ やさしそうな父と初共演したベテラン俳優 名脇役として数多くのドラマや映画に欠かせない存在だが、実は16歳の時にオーデションを受けて、いきなり映画で主役デビューしたという。 しばらくは順調だったが、30代の頃には仕事もなく、しばらく下積み生活を味わった。その頃に心配をかけ