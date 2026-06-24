【メジャーリーグ通信】【前回の鈴村氏コラム】選手会の猛反発必至なのに…大リーグ機構が「年俸総額制」導入を求める２つの背景FIFAワールドカップ2026北中米大会が始まった。地上波で放送を行っているFOXは、米国内において大会期間中に一部でも中継を目にする視聴者数は最終的に1億5000万人に達すると予測する。FOXはNFLのレギュラーシーズンの試合の中継も行っている。1億5000万人という数字はFOXのNFLの試合中継で獲得