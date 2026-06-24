Original Love・田島貴男 メジャーデビュー35周年を迎えたOriginal Loveが『tiny desk concerts JAPAN』に初登場する。6月28日にNHKワールドJAPAN（国際放送）で放送される本番組では、最新曲「愛はアカリ」やヒット曲「接吻」などを披露する。【写真】Original Love『tiny desk concerts JAPAN』アザーカットアメリカの公共放送NPRが火をつけ、今や世界的な音楽プラットフォームとなった『tiny desk concerts』。