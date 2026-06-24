【羽川豊の視点 Weekly Watch】【前回を読む】久々に注目された渋野日向子、「狙って勝った」桑木志帆、海外メジャーで化けた2人の今後が楽しみです（羽川豊）全米オープンを見ているとき、「山下美夢有が優勝」の一報が入ってきました。首位に5打差発進ですから優勝は難しいと思っていましたが、8アンダーと爆発。通算17アンダーで並んだL・ウォードとプレーオフになり、1ホール目に勝負を決めました。抜群の安定感を誇る山下