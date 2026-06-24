イングランドとガーナが対戦北中米共催ワールドカップ（W杯）に出場しているイングランド代表は、現地時間6月23日にグループL第2節でガーナ代表と対戦して0-0で引き分けた。初戦で強豪のクロアチア代表に4-2で勝利したイングランドは2人の選手を交代したが、ガーナ戦で2ゴールを挙げたFWハリー・ケインやMFジュード・ベリンガムらは連続で先発出場した。ガーナ代表は先発4名を入れ替え、カナダへの入国ができなかったMFトーマ