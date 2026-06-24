元日本代表FW岡崎慎司氏が語るシント＝トロイデンの貢献日本代表は現地時間6月25日、アメリカ・ダラスのダラススタジアムで、北中米ワールドカップ（W杯）グループステージ第3戦でスウェーデンと対戦する。初戦のオランダ戦を2-2で引き分け、第2戦のチュニジア戦で4-0の快勝を収めた日本代表には、ベルギー1部STVVシント＝トロイデンでプレーした選手たちが多く存在する。シント＝トロイデンが日本代表の強化に果たした役割につ