イングランドDFスペンスがガーナMFパーティーと握手せずイングランド代表DFジェド・スペンスは、現地時間6月23日に行われた北中米ワールドカップのガーナ代表戦の試合前、相手MFトーマス・パーティーとの握手を拒否したのではないかと話題になっている。ボストンで開催された一戦のキックオフ前、英紙「ガーディアン」は「ジェド・スペンスがイングランド対ガーナの試合前にトーマス・パーティーとの握手を拒否したようだ」と報