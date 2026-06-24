◆米大リーグツインズ―ドジャース（２３日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日）、敵地・ツインズ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。メジャー通算３００号まであと３本に迫る中、２戦連発の１８号に期待がかかる。この日のミネアポリスは雨模様。試合は現地午後６時４０分（同午前８時４０分）開始予定だが、その頃はまだ雨が降っている