【ダラス（米テキサス州）２３日＝ペン・岩原正幸、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第３戦で日本（ＦＩＦＡランク１８位）と対戦するスウェーデン（同３８位）がダラス近郊のグラウンドで冒頭１５分間のみを公開し、全体練習を行った。ＦＷイサク（リバプール）、ヨケレス（アーセナル）の強力２トップらがボール回しなどで２日後の日本戦に向けて調整した。スウェーデンは初戦のチュニジア戦で５―１で快勝も、第２