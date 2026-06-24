記事ポイント駐日インド大使館が6月21日に築地本願寺でヨガイベントを開催テーマは「Yoga for Healthy Ageing」、参加費無料・事前登録制インド発祥5,000年の歴史を持つヨガで心身の調和を体験 駐日インド大使館が、国連の定める国際ヨガの日を記念して、2026年6月21日（日）に東京・築地本願寺でヨガイベントを開催します。参加費は無料で、事前登録制となっています。 駐日インド大使館”International Day of Yoga 20