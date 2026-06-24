気象庁は24日午前5時33分、福岡県に線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があるとして、線状降水帯半日前予測を出した。佐賀、長崎、熊本には、すでに線状降水帯半日前予測が出されている。これらの地域では、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性がある。期間は以下の通り。福岡県 24日朝から昼過ぎにかけて佐賀県 24日明け方から昼過ぎにかけて長崎県 24日明け方から昼過ぎに