■中森明菜の最新インタビューも初公開5人組グループ・SUPER EIGHTが出演するテレビ朝日系『EIGHT-JAM』は24日午後7時から3時間ゴールデンSPとして「豪華プロが選ぶ音楽の教科書に載せたい昭和・平成・令和女性アイドル50年史」をテーマに届ける。スタジオゲストの葉加瀬太郎・武部聡志・ヒャダインをはじめ、音楽のプロたちが“音楽の教科書に載せたい女性アイドルの名曲”を厳選。各曲の魅力を解説していく。【番組カット