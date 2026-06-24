MBSは24日午後11時56分から、関西ローカルで『月イチ水曜LIVE 渋谷凪咲がスポーツキャスター!?』#3を生放送する。【写真あり】満面の笑みで…古賀紗理那さんが西田有志との幸せ結婚式MC・渋谷凪咲が、プロ野球選手をはじめとする元アスリートをゲストに迎え、あらゆるスポーツを応援しながらスポーツキャスターを目指す。タイガースの“今日の試合”はもちろん、プロ野球12球団、メジャーリーグなどの野球情報に加え、サッカー