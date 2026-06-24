外食チェーン大手が朝食営業の強化に乗り出している。共働き世帯が増加する中、朝食の準備にかかる時間や手間を省き、外で手軽に済ませたいというニーズを取り込む狙いだ。各社は朝食を新たな成長分野と位置づけ、メニューやサービスの充実を図っている。（橋本龍二）出社前に「モスバーガー」を展開するモスフードサービスは３月、開店〜午前１０時半の時間帯限定で提供する「朝モス」のメニューを３年ぶりに刷新した。約２０