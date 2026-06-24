FIFAワールドカップ（W杯）に出場しているイラン代表について、政治的緊張関係にある米国への移動制限が緩和されたことが分かった。試合2日前の現地入りが認められたという。23日にAP通信が報じた。イランは国際情勢により、当初は米アリゾナ州に拠点を置く予定だったが、滞在地をメキシコ・ティフアナに変更。1次リーグ2試合はティフアナから試合前日の米国入りを余儀なくされていた。AP通信によると、米国土安全保障省はイ