ベルギーを訪問中の天皇皇后両陛下は、首都ブリュッセルの広場で集まった市民などと交流されました。23日、両陛下はブリュッセル市庁舎を訪問されました。市庁舎は、世界文化遺産（ユネスコ）に登録された広場にあり、両陛下は国王夫妻と共にバルコニーから市民らに笑顔で手を振られました。両陛下は現地の日本人学校に通う小中学生に歩み寄り、「何の科目がすきですか？」「学校は楽しいですか」などと声をかけたほか、地元の子ど